Salerno agente fuori servizio riconosce un ricercato dopo la donazione di sangue e lo arresta

A Salerno, un agente fuori servizio ha riconosciuto un uomo ricercato durante una donazione di sangue e lo ha arrestato. L’agente, che si trovava nel luogo per motivi personali, ha identificato subito la persona e ha chiamato le autorità competenti. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia che hanno preso in custodia l’uomo, noto alle forze dell’ordine. L’intera operazione si è conclusa senza incidenti.

Ha riconosciuto un uomo già noto alle forze dell’ordine e, senza esitazione, è intervenuto assicurandolo alla giustizia. Protagonista un agente della Polizia di Stato che, pur libero dal servizio, ha portato a termine un arresto al termine di un gesto di solidarietà. A darne notizia è il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Agente in fuori servizio insegue e arresta uomo che urlava “al ladro” nel quartiere.Un sovrintendente della Polizia di Stato, in centro a Verona, ha intercettato una donna che urlava “al ladro” e ha immediatamente iniziato... In due rubano vestiti da Terranova, agente libero dal servizio si lancia all'inseguimento e ne arresta unoHanno allargato entrambi le braccia e arraffato quanti più vestiti possibili prima di fuggire verso l'uscita del negozio. Temi più discussi: Finisce in un canale, salvato da agente della municipale fuori servizio; Sala Consilina, auto finisce nel fiume: agente fuori servizio salva un 23enne; Trovato in coma, all'interno dell'auto in autostrada: salvato da 2 poliziotti; Sala Consilina, ventenne precipita nel fiume con l'auto: vigile libero dal servizio lo salva. Auto nel fiume nel Salernitano, agente fuori servizio salva un 23enneAgente della polizia municipale fuori servizio salva la vita a un automobilista finito con l'auto nel fiume. È accaduto a Sala Consilina, in provincia di Salerno. (ANSA) ... ansa.it Vallo di Diano, auto finisce nel fiume Tanagro: 23enne salvato da agente fuori servizioStampaAutomobilista finito con l’auto nel fiume è stato salvato da agente della polizia municipale fuori servizio. È accaduto nel Vallo di Diano: l’episodio – come riporta il sito web dell’emittente L ... salernonotizie.it Questi i nuovi Maestri del Lavoro Salernitani, insigniti da Mattarella, e le aziende di appartenenza: Alfonso BOVE di Salerno – Impiegato, Poste Italiane S.p.A. con 37 anni di servizio; Michele CALABRESE di Mercato San Severino – Operaio, TN Service Srl co - facebook.com facebook