Entra nel negozio ruba aggredisce commessi e clienti e prende a calci e pugni i carabinieri

Entra nel negozio, arraffa della merce, minaccia tutti quelli che trova e poi aggredisce i militari. È successo a Marsciano con i carabinieri che hanno arrestato, in flagranza di reato, un 22enne, di nazionalità tunisina, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile di tentata rapina impropria, lesioni e resistenza a un pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione dei carabinieri l'uomo è entrato in un negozio, ha sottratto alcuni capi di abbigliamento, ha provato a scappare, ha aggredito fisicamente e minacciato i due commessi e un cliente presenti. I tre hanno riportato alcune lesioni.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

