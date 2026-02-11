Il 20enne che dà di matto davanti al negozio e prende a calci e pugni i carabinieri

Un giovane di 20 anni ha dato di matto davanti a un negozio a Monza. Quando sono arrivati i carabinieri, ha iniziato a litigare con loro, senza riuscire a calmarsi. In un attimo, ha preso a calci e pugni i militari. Il ragazzo, tunisino e già conosciuto alle forze dell’ordine, ha mostrato tutta la sua rabbia senza fermarsi. I carabinieri hanno dovuto fatica a gestire la situazione, che è finita con l’intervento di rinforzi.

Dà di matto fuori dal locale e quando i carabinieri arrivano non riescono a calmarlo. Tanto che il giovane – poi identificato in un 20enne tunisino, residente a Monza e già noto alle forze dell’ordine – prende i militari a calci e pugni. Il fatto è accaduto nella serata del 27 gennaio, a Carnate, nei pressi di un locale vicino alla stazione ferroviaria. La chiamata al 112, l’arrivo della pattuglia della Radiomobile di Vimercate e i militari che, con difficoltà, sono riusciti a calmare quel giovane in evidente stato di alterazione piscofisica. Il 20enne è stato bloccato, arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, e trasportato in caserma.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Monza Carabinieri

Un giovane tunisino di 22 anni ha scatenato il caos a Marsciano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Monza Carabinieri

Argomenti discussi: Ragazza uccisa nell'Astigiano, fermato un 20enne per omicidio; Diciassettenne uccisa: fermato il ventenne, ha confessato l'omicidio di Zoe; Omicidio di Zoe, ragazza morta per trauma da precipitazione; Ferrara. Minacce sui social alla ex ragazza mentre testimonia contro di lui: 20enne arrestato dai Carabinieri.

Il 20enne che dà di matto davanti al negozio e prende a calci e pugni i carabinieriDà di matto fuori dal locale e quando i carabinieri arrivano non riescono a calmarlo. Tanto che il giovane – poi identificato in un 20enne tunisino, residente a Monza e già noto alle forze dell’ordine ... monzatoday.it

Venerdì 20 Febbraio Venerdì House Music Dalle 21:30 In console: Alfred Azzetto @alfred_azzetto Cappellaio Matto Piazza Granza, 14 Santa Lucia di Piave (TV) Per info e prenotazioni: 3203221104 3456837957 Gabriele 3409797280 Emil Parcheggio libero - facebook.com facebook