Un murales per Angelo Filippi | il Liceo Maior ricorda il giovane campione di motocross
Il murales dedicato ad Angelo Filippi nasce dalla volontà del Liceo Maior di onorare il giovane campione di motocross, scomparso in un incidente durante una gara ad Ortona. Gli studenti e i professori partecipano con entusiasmo, decorando le pareti dell’istituto con immagini e messaggi che raccontano la sua passione per le moto. La creazione dell’opera coinvolge anche alcuni ex compagni, che ricordano i momenti condivisi con Angelo. La scuola intende così mantenere vivo il suo ricordo.
Durante la mattinata, il compagno di scuola Edoardo Campi ha proiettato un video-ricordo dedicato ad Angelo, mentre i genitori, Mara e Danilo Filippi, hanno letto una lettera carica di dolore ma anche di determinazione L’opera, realizzata da un artista locale, è stata voluta come segno indelebile di affetto e memoria per un ragazzo che aveva fatto della passione per le due ruote una parte fondamentale della propria vita. Il murales resterà all’ingresso della scuola, a testimonianza di un legame che non si spezza. “Angelo ci guarda e ci ascolta da lassù – ha dichiarato commossa Chiavaroli –. Questo murales è un modo per farlo restare accanto a noi, per ricordare il suo entusiasmo e la sua vitalità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
