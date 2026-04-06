Mercoledì 8 aprile, presso il centro commerciale “Fiordaliso” a Rozzano, si terrà l’inaugurazione di “JB Burger”, il primo locale italiano di Joe Bastianich dedicato all’hamburger in stile americano. Bastianich sarà presente per incontrare il pubblico e presentare il nuovo ristorante. L’apertura si inserisce in un contesto di espansione nel settore della ristorazione. La giornata prevede anche un momento di incontro tra il pubblico e il proprietario.

Rozzano, 6 aprile 2026 - Joe Bastianich mercoledì 8 aprile al centro commerciale “Fiordaliso” per incontrare il pubblico presso “JB Burger” nel suo primo locale italiano dedicato all’hamburger in stile americano. Il nuovo format gastronomico punta tutto sullo smash burger, preparato al momento con carne selezionata pressata sulla piastra, bun morbido e ricette dal gusto deciso, ispirate alla tradizione statunitense. "Sono cresciuto mangiando smash burger e oggi voglio portarli in tutta Italia fatti come si deve” – ha dichiarato Bastianich –. L’idea è proporli proprio come li mangeresti a New York o a Los Angeles”. Rozzano, aperto il fast food americano di Joe Bastianich al Fiordaliso (nella foto) Per Lucidi - Tavecchio Foto MDF Collaborazione ben studiata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Joe Bastianich arriva a Rozzano: inaugurato “JB Burger”, il suo primo locale italiano

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