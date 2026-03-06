Rotonda Bacchelli-Canapa si accendono i semafori | Disagi temporanei tutto pronto per Vasco

Sono stati attivati i semafori temporanei alla rotatoria Bacchelli-Canapa per permettere i lavori di Hera sulla nuova condotta dell’acqua. La posa della tubatura si svolge in una delle principali aree di scambio della viabilità cittadina, causando temporanei disagi alla circolazione. I semafori resteranno in funzione fino al completamento delle operazioni di installazione, che richiedono alcune settimane.

Nuova rotatoria tra via Canapa e via Bacchelli: semafori attivi in via temporanea per consentire la posa della nuova condotta dell’acqua da parte di Hera, sopra la quale verrà realizzata la nuova infrastruttura in uno degli snodi cardine della viabilità cittadina. Secondo la valutazione tecnica entro la fine del mese di marzo questa fase sarà conclusa e saranno di conseguenza tolti gli impianti semaforici per regolare il traffico. Durante la restante realizzazione della nuova rotatoria, cantiere e traffico conviveranno, senza semafori. “Si tratta di lavori necessari e la volontà è quella di contenere al massimo i tempi del disagio”, ha ricordato il sindaco Alan Fabbri. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Rotonda Bacchelli-Canapa, cominciano i lavori: cambia la viabilità (con semafori temporanei)Sicurezza stradale e fluidità del traffico: è con queste finalità che il Comune si appresta a realizzare la nuova rotatoria all'intersezione tra le...

Tutto pronto per i lavori della rotonda “salva vita“ sulla Padana SuperioreImprese all’opera dalla prima mattina, al via l’operazione sicurezza sulla Statale 11: partono i lavori per la nuova rotonda fra la Padana superiore...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rotonda Bacchelli Canapa si accendono i....

Temi più discussi: Rotonda Bacchelli-Canapa, cominciano i lavori: cambia la viabilità (con semafori temporanei); Più sicurezza e fluidità. Al via la nuova rotonda; Rotonda San Giorgio, nuova illuminazione: al via i lavori. Possibili disagi al traffico; Dalla realizzazione dell'impianto a biogas all'uso della piattaforma aerea, cambia la viabilità.

Tra via Canapa e via Bacchelli: Entro aprile la nuova rotondaDopo l’analisi dei dati sul traffico e i pareri dei residenti il Comune ha deciso di realizzare un’infrastruttura. A dicembre al via la gara per l’affidamento dei lavori. Il vicesindaco Balboni: Così ... ilrestodelcarlino.it

Più sicurezza e fluidità. Al via la nuova rotondaSicurezza stradale e fluidità del traffico: è con queste finalità che il Comune di Ferrara si appresta a realizzare ... msn.com

Rotonda Bacchelli-Canapa, cominciano i lavori: cambia la viabilità (con semafori temporanei) x.com

Al via i lavori per una nuova rotatoria tra le vie Bacchelli, Canapa e Porta Catena. L'opera è mirata in particolare a eliminare le interruzioni semaforiche, rendendo più scorrevoli i flussi di traffico che si sviluppano sul perimetro della cinta muraria cittadina. - facebook.com facebook