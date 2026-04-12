Campo largo salvo a San Giovanni Rotondo | riparte nel segno dell' unità ma cambia nome e sceglie Fini

A San Giovanni Rotondo il campo largo si conferma attivo, con un accordo tra le forze progressiste per ricompattarsi. Il plenipotenziario Dem e il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle sono riusciti a superare alcune resistenze locali, portando a una riorganizzazione del fronte. La novità principale riguarda il cambio di nome del gruppo, che ora sceglie di affidarsi alla figura di un esponente politico di rilievo.

Il campo largo è salvo a San Giovanni Rotondo. Il plenipotenziario Dem Raffaele Piemontese e il coordinatore provinciale M5S Mario Furore riescono nell’impresa di ricompattare le forze del fronte progressista, superando resistenze e frizioni a livello cittadino. La riunione fiume di sabato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Il campo largo trova la sintesi a San Giovanni Rotondo: Maria Fiore sarà la candidata sindacaEra nell’aria, ma ora è ufficiale: Maria Fiore sarà la candidata sindaca del campo largo a San Giovanni Rotondo.

Leggi anche: BCC San Giovanni Rotondo, torna “Letteratura e Territorio”: la rassegna culturale riparte con Marcello Veneziani e Cristina Comencini