Cento cittadini si oppongono al ritorno alla vecchia viabilità in via Vittorio Emanuele II a Poggio a Caiano. Hanno formato un comitato per bloccare il senso unico e chiedono soluzioni diverse, più sostenibili e meno impattanti. La questione divide il quartiere, che vuole mantenere le attuali regole stradali.

Cento cittadini per impedire il ritorno alla vecchia viabilità, il senso unico, in via Vittorio Emanuele II a Poggio a Caiano e trovare soluzioni alternative. Si è costituito il Comitato " Buon Senso per Poggio ", nato dalla volontà di oltre cento cittadini decisi a dare voce a quella "maggioranza silenziosa" che non condivide il ritorno al passato. Com’è noto, la sentenza del Consiglio di Stato impone il ripristino del senso unico su via Vittorio Emanuele II e di conseguenza la Provincia di Prato ha ritirato il nulla osta per riportare il doppio senso su ponte al Molino, lasciando l’attuale senso unico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "No al ritorno alla vecchia viabilità". Nasce il Comitato dei 100 cittadini

Approfondimenti su Poggio a Caiano viabilità

Il Comitato Cittadini Attivi Pomigliano d’Arco si presenta come uno spazio di partecipazione volto a coinvolgere i cittadini nelle decisioni e nelle iniziative locali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Poggio a Caiano viabilità

