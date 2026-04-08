Oggi si disputa la Scheldeprijs 2026, una delle classiche più tradizionali del calendario ciclistico. La corsa prende il via da Terneuzen, nei Paesi Bassi, e si conclude a Schoten, in Belgio. Tra i favoriti ci sono i ciclisti Philipsen, Merlier e Groenewegen, che si sfideranno lungo il percorso. Seguiremo da vicino gli aggiornamenti sulla gara in diretta, con tutte le fasi principali e le azioni più significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Scheldeprijs 2026, con partenza da Terneuzen (Paesi Bassi) e arrivo a Schoten (Belgio). E’ la 114esima edizione della corsa belga, da sempre favorevole ai velocisti. Il percorso, che passa dai Paesi Bassi al Belgio, misura 205.2 km tutti completamente piatti. La prima difficoltà ci sarà al km 140, quando inizierà il tratto in acciottolato di Sint Jobsesteenweg (0.5 km). Si passerà, poi, per la prima volta sul Broekstraat (1.7 km), tratto in pavé, a 8 km dal traguardo, che verrà affrontato anche nel circuito finale. Quest’ultimo, che inizierà dopo il primo passaggio sul Broekstraat, sarà da affrontare tre volte e misura 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: grande sfida tra Philipsen, Merlier e Groenewegen

Scheldeprijs 2026: Philipsen e Groenewegen sfidano Merlier a SchotenIl mondo del ciclismo si prepara a vivere l’evento che vede protagonisti i velocisti più forti del circuito.

Scheldeprijs 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Merlier a caccia del tris. Philipsen e Groenewegen insidiano il belgaTadej Pogacar, nel Giro delle Fiandre, ha offerto l’ennesima dimostrazione della sua incontenibile forza d’urto.

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Mercoledì 8 aprile la grande sfida tra sprinter alla Scheldeprijs Vlaanderen. Nella corsa femminile, in diretta dalle 13, tra le favorite ci sono anche Balsamo, Consonni, Gillespie, Kool e Copponi. - facebook.com facebook

Presentazione Percorso e Favoriti Scheldeprijs 2026 x.com