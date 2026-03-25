Ronde Van Brugge 2026 ruggito vincente di Groenewegen davanti a Philipsen Mozzato in Top 5

Dylan Groenewegen si è aggiudicato la prima edizione della Ronde Van Brugge, corsa precedentemente nota come Brugge-De Panne. La gara si è conclusa con il successo del ciclista in maglia arancione, che ha preceduto l’avversario Philipsen, mentre Mozzato si è posizionato tra i primi cinque classificati. La competizione si è disputata nella regione belga, confermandosi come uno degli appuntamenti di inizio stagione.

Dylan Groenewegen vince la prima edizione della Ronde Van Brugge, nuova denominazione della tradizionale Brugge-De Panne. La corsa in linea da Bruges a Bruges di 202,9 chilometri si risolve, nel rispetto delle previsioni della vigilia, con l’arrivo in volata e l’olandese, capitalizzando il lavoro svolto dalla Alpecin-Premier Tech, lancia la sua progressione micidiale e non concede possibilità ai rivali. Luca Mozzato, il migliore degli azzurri, chiude in Top 5. Il corridore della Unibet Rose Rockets, al successo numero 81 della sua carriera e alla terza affermazione consecutiva, brucia il favoritissimo belga Jasper Philipsen, costretto a lanciarsi da solo dopo l’incertezza del compagno Gerben Thijssen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ronde Van Brugge 2026, ruggito vincente di Groenewegen davanti a Philipsen. Mozzato in Top 5 Articoli correlati LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: Groenewegen beffa Philipsen con una volata imperiosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13. Ronde Van Brugge 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Philipsen?Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, andrà in scena la Brugge-De Panne 2026, celeberrima competizione di ciclismo su strada giunta alla sua cinquantesima... Tutto quello che riguarda Ronde Van Brugge 2026 ruggito vincente... Temi più discussi: Un nuovo finale e probabili ventagli: tutto sulla Ronde van Brugge; Ronde van Brugge 2026, il percorso (Altimetria e Planimetria); Ronde Van Brugge 2026: cambia il nome, ma resta una classica per velocisti. Jasper Philipsen favorito; Manifestante in mezzo alla strada sul pavé, i ciclisti volano nel fossato: rivivi il momento alla Ronde van Brugge 2026. Ronde Van Brugge 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Philipsen?Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, andrà in scena la Brugge-De Panne 2026, celeberrima competizione di ciclismo su strada giunta alla sua cinquantesima ... oasport.it Oggi la Ronde Van Brugge 2026: al via le Classiche del Nord, tutti contro Jasper PhilipsenOggi, mercoledì 25 marzo 2026, il calendario ciclistico si accende con la cinquantesima edizione della Brugge?De Panne, ora ribattezzata Ronde Van Brugge. Questa prestigiosa competizione su strada seg ... it.blastingnews.com GROENEWEGEN IS BACK Dopo sette anni Dylan Groenewegen torna alla vittoria alla Ronde Van Brugge battendo Jasper Philipsen in volata. Terzo Max Cantar, Luca Mozzato è il miglior italiano: 5° #Ciclismo #Cycling #RondeVanBrugge #Groen - facebook.com facebook Altro giro, altra corsa al Fantacycling La Ronde Van Brugge segna l’inizio di un tour de force sulle pietre del nord, snodo fondamentale per tutti i fatamanager. #RondeVanBrugge x.com