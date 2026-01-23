Funerali Valentino a Roma | sarà sepolto nella tomba di famiglia al Cimitero Flaminio a Prima Porta

Il funerale di Valentino si è svolto a Roma, dove sarà sepolto nella tomba di famiglia al Cimitero Flaminio di Prima Porta. La cerimonia si è tenuta venerdì 23 gennaio, con la partecipazione di familiari, amici e appassionati, in un momento di sobria commemorazione di uno dei protagonisti dell’eleganza italiana.

Roma ha reso omaggio per l’ultima volta a Valentino Garavani nella mattinata di venerdì 23 gennaio, stringendosi attorno alla memoria di uno dei più grandi interpreti dell’eleganza italiana. La Capitale, che per decenni è stata teatro della sua vita personale e professionale, ha fatto da cornice a un addio solenne e composto, nel segno di quella misura che ha sempre contraddistinto lo stilista. I funerali di Valentino Garavani si sono svolti in un clima di profondo raccoglimento, lontano da eccessi, ma carico di significato, come a riflettere l’essenza di un uomo che ha fatto dello stile una forma di linguaggio universale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Funerali di Valentino Garavani: quando si terranno e dove sarà l’ultimo saluto a RomaValentino Garavani, icona della moda italiana, è deceduto il 19 gennaio all’età di 93 anni.

