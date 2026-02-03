Dacca chiama Roma risponde Al cimitero Flaminio più spazio per la comunità musulmana

Roma amplia il numero di posti al cimitero Flaminio per la comunità musulmana. La richiesta arrivata da Dacca ha spinto le autorità a trovare uno spazio più ampio e adeguato per i riti funebri. Ora si cerca una soluzione che possa rispondere alle esigenze di una comunità in crescita.

Un luogo di sepoltura che possa accogliere i riti funebri della comunità musulmana, che sia più grande e conforme di quello attuale. Una risposta ad una collettività che a Roma è stimata intorno alle 100mila persone.Il comune è pronto all’ampliamento dello spazio cimiteriale per gli islamici.🔗 Leggi su Romatoday.it

Il funerale di Valentino si è svolto a Roma, dove sarà sepolto nella tomba di famiglia al Cimitero Flaminio di Prima Porta.

