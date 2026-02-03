Dacca chiama Roma risponde Al cimitero Flaminio più spazio per la comunità musulmana

Da romatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma amplia il numero di posti al cimitero Flaminio per la comunità musulmana. La richiesta arrivata da Dacca ha spinto le autorità a trovare uno spazio più ampio e adeguato per i riti funebri. Ora si cerca una soluzione che possa rispondere alle esigenze di una comunità in crescita.

Un luogo di sepoltura che possa accogliere i riti funebri della comunità musulmana, che sia più grande e conforme di quello attuale. Una risposta ad una collettività che a Roma è stimata intorno alle 100mila persone.Il comune è pronto all’ampliamento dello spazio cimiteriale per gli islamici.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

