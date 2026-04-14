Il possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma sembra essere diventato un argomento di grande incertezza. Dopo lo strappo con l’attuale allenatore, le discussioni sul suo coinvolgimento nel club si sono fatte più intense. La situazione sembra complicarsi, lasciando dubbi sulla possibilità che l’ex capitano possa riavvicinarsi alla squadra in futuro. La questione resta aperta, senza dettagli ufficiali che chiariscano i prossimi passi.

Il ritorno di Francesco Totti alla Roma si è trasformato in un fantasma che si aggira tra i corridoi di Trigoria. Quella che sembrava la trama perfetta per il Centenario del club, con lo storico Capitano pronto a vestire i panni di ambasciatore globale, si è scontrata con il muro di silenzio eretto dalla presidenza Friedkin. Il gelo non è solo meteorologico: è una scelta politica figlia di un cortocircuito diplomatico che ha coinvolto Gian Piero Gasperini e la coppia Ranieri-Massara. Tutto si è fermato a quella cena di metà febbraio in un ristorante del centro, dove Totti si è seduto al tavolo con il tecnico e Vincent Candela. Un incontro conviviale, sulla carta, che però ha assunto i contorni di un caso di stato.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Totti, cala il gelo: il ritorno è un rebus dopo lo strappo con Gasperini

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Lo scontro Gasperini-Ranieri allontana il ritorno di #Totti. La situazione https://www.romanews.eu/roma-scontro-gasperini-ranieri-allontana-totti/ #ASRoma #Romanewseu - facebook.com facebook