Totti | Ritorno alla Roma? Stiamo valutando sono stato a cena con Gasperini

L’ex capitano della Roma Francesco Totti, all’evento di Betsson Sport a Milano, ha parlato di un suo possibile ritorno nella dirigenza giallorossa. Ricordiamo che Totti era già stato dirigente della Roma, nell’era Pallotta, dopo il ritiro nel 2017. Ma la sua esperienza è durata fino al giugno 2019, quando si dimise ufficialmente, spiegando di non essere mai stato realmente coinvolto nelle decisioni tecniche e strategiche. Ha dichiarato all’evento: “ Stiamo parlando e valutando un po’ di situazioni. Vediamo cosa si potrà fare. Sono stato a cena con Gasperini “. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La proprietà americana dei Friedkin punta forte sul piano strategico per il centenario del club nel 2027.

Francesco Totti ha confermato di aver discusso di un possibile ritorno alla Roma, suscitando entusiasmo tra i tifosi.

