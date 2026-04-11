A Roma, il Roseto Comunale riapre al pubblico oggi, 11 aprile, dopo un periodo di chiusura. Il giardino si presenta con circa 1.100 varietà di rose, tra cui molte specie rare e uniche. La riapertura coincide con l’arrivo dei fiori primaverili, che offrono uno spettacolo di colori nel contesto del colle Palatino. Il parco rimane uno dei principali punti di interesse per chi visita la città in questa stagione.

L’esplosione dei colori primaverili a Roma trova la sua massima espressione oggi, 11 aprile, con la riapertura del Roseto Comunale situato proprio di fronte al colle Palatino. Il giardino, che resterà accessibile ai visitatori fino al 14 giugno, offre un percorso botanico unico suddiviso tra la zona superiore e quella inferiore, separate dalla via di valle Murcia, dove sono custodite circa 1.100 specie di rose provenienti da ogni angolo del pianeta. Un viaggio botanico tra varietà antiche e campioni del Premio Roma. Chi varca i cancelli del giardino si trova immerso in una struttura progettata con una forma ad anfiteatro, pensata per valorizzare la diversità della collezione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma si tinge di rosa: riapre il Roseto con 1.100 specie uniche

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