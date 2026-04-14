Roma punta al 2040 | la nuova sfida per le Olimpiadi sostenibili
L’Assemblea Capitolina si appresta a esaminare una mozione presentata dal gruppo di Azione, finalizzata a rilanciare la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2040. La proposta arriva in un momento in cui la città si prepara a discutere delle modalità di sostenibilità e organizzazione dell’evento. La decisione finale spetterà ai rappresentanti comunali, che dovranno valutare le implicazioni di questa proposta.
L’Assemblea Capitolina si prepara a discutere la mozione presentata dal gruppo di Azione per rilanciare la candidatura di Roma ai Giochi Olimpici del 2040. Il documento, che mira a definire una strategia politica chiara per la Capitale, punta a trasformare l’evento in un volano di rinnovamento urbano e sociale attraverso un modello basato sulla sostenibilità e sul riutilizzo delle strutture già esistenti. Dalle divergenze del passato alla visione di Gualtieri. Il dibattito romano riapre una ferita vecchia di dieci anni, quando il progetto olimpico subì un arresto netto a seguito della decisione negativa presa dall’allora sindaca Raggi nel 2017.🔗 Leggi su Ameve.eu
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