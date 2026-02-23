Roma punta alle Olimpiadi 2040 | spunta l’idea di una candidatura

Roma ha deciso di puntare alle Olimpiadi 2040, motivata dalla crescente richiesta di valorizzare lo sport e il turismo locale. La proposta di candidatura mira a coinvolgere diversi quartieri della città, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture e promuovere un evento globale. Le autorità stanno raccogliendo supporto tra gli stakeholder e analizzando le risorse disponibili. La discussione sulla futura candidatura si intensifica tra i cittadini e gli esperti del settore.

All'indomani della cerimonia di chiusura della XXV edizione dei Giochi Olimpici invernali per il mondo dello sport è già tempo di pensare al futuro. E nel prossimo futuro potrebbe esserci la candidatura di Roma per le Olimpiadi estive del 2036 o soprattutto del 2040. Dopo il clamoroso ritiro della candidatura per i Giochi del 2024, poi assegnati a Parigi, l'Italia torna dunque a valutare l'eventualità di ospitare l'evento sportivo più prestigioso del mondo. Roma rilancia la sua candidatura. L'idea di riportare nella Capitale i cinque cerchi circola già da tempo tra le istituzioni politiche e sportive, ma il successo delle Olimpiadi di Milano-Cortina potrebbe aver dato la svolta definitiva.