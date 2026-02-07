Domenica si sono svolte le prove di discesa maschile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Franzoni si prepara per il superG, puntando a una buona prestazione, mentre Odermatt sfida la nuova generazione con la voglia di conquistare un oro olimpico. Le valutazioni degli esperti evidenziano chi ha saputo gestire meglio la pressione e chi, invece, ha incontrato più difficoltà. La gara si preannuncia intensa e ricca di sorprese.

Le valutazioni individuali della discesa maschile ai Giochi Olimpici del 2026 offrono una lettura chiara su chi ha saputo gestire la pressione, chi ha trovato il passo giusto lungo la Stelvio e chi, invece, ha faticato a ritrovarsi nelle condizioni della pista di Bormio. Le pagelle raccolgono i giudizi su esecuzioni, temperamento e prospettive future, mettendo in evidenza i protagonisti e le loro traiettorie durante la competizione olimpica. Il punteggio assegnato è 9. Non si può parlare di consacrazione definitiva, ma la vittoria recordata a Wengen e la prova a Kitzbühel hanno imposto di considerare Franzoni tra i grandi della disciplina. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Franzoni punta al superG, Odermatt sfida la nuova generazione nelle Olimpiadi

Approfondimenti su Franzoni Odermatt

Benvenuti alla diretta del SuperG di Kitzbuehel, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino maschile.

Sabato 7 febbraio, gli appuntamenti di discesa maschile alle Olimpiadi di Pechino hanno portato alcune sorprese.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Franzoni Odermatt

Argomenti discussi: Come Giovanni Franzoni è diventato la punta di diamante della velocità • Sci alpino; Quando gareggia Franzoni in discesa e superG? Date, orari e dove vederlo; Giovanni Franzoni, da semisconosciuto a campione in 10 giorni. Ora punta alla medaglia più ambita delle Olimpiadi; Olimpiadi Invernali 2026, Italia pronta a brillare: focus su Goggia e Franzoni.

Pagelle discesa maschile Olimpiadi: Franzoni deve credere nel superG, Odermatt patisce l’ascesa dei giovaniPAGELLE DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026 Sabato 7 febbraio Giovanni Franzoni, 9: non è corretto parlare di consacrazione definitiva, perché chi vince a ... oasport.it

Giovanni Franzoni, chi è la nuova stella dello sci azzurro: l’infortunio, la rinascita e la caccia all’oro nel segno dell’amico FranzosoDue vittorie storiche in due settimane e la dedica all'amico scomparso Matteo Franzoso: l'ascesa di Giovanni Franzoni, nuovo simbolo dello sci azzurro ... ilfattoquotidiano.it

«Il talento di Franzoni è davvero impressionante, ultimamente sta facendo vedere cose straordinarie. » Oggi, domenica 1 febbraio 2026, a Crans Montana torna la Discesa libera maschile, l’ultima occasione per testare la forma prima dell’attesissimo appunta facebook

Gros: “L’Ice in Italia Ne farei volentieri a meno. Ai Giochi punto su Franzoni, Paris outsider” x.com