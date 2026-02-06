A pochi giorni dalla partita contro il Cagliari, la Roma si trova con sette titolari fermi in infermeria. Durante l’allenamento di oggi a Trigoria, i giocatori non hanno potuto allenarsi con il resto della squadra. La situazione si fa complicata per Mourinho, che dovrà trovare soluzioni in fretta.

Allarme rosso in casa Roma a pochi giorni dalla sfida contro il Cagliari. Secondo quanto appreso direttamente dal centro sportivo di Trigoria, la sessione di allenamento odierna ha confermato una situazione critica per l’infermeria giallorossa: sono ben sette i calciatori che non hanno preso parte al lavoro con il resto del gruppo. Il tecnico Gian Piero Gasperini deve fare i conti con un reparto offensivo e una mediana decimati. Dybala, Dovbyk, Koné e Ferguson hanno svolto esclusivamente attività differenziata, restando in forte dubbio per il prossimo impegno di campionato. A preoccupare lo staff medico sono anche le condizioni della difesa: Mario Hermoso è rimasto ai box a causa di un trauma contusivo al piede, mentre per Robinio Vaz la diagnosi è più severa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, tegola Gasperini: sette titolari out a Trigoria

Approfondimenti su Roma Trigoria

Questa mattina a Trigoria, il tecnico Gasperini ha incontrato il direttore sportivo Massara e il vicepresidente Friedkin.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Roma Trigoria

FLASH | Roma, infortunio Robinio Vaz: tegola per GasperiniInfortunio Vaz - Brutte notizie per la Roma e Gasperini, che perde Vaz per infortunio: l'esito degli esami e i tempi di recupero ... fantamaster.it

Roma, Gasperini: Mancata precisione e fortuna: ma questo gruppo non mollaVisualizzazioni: 0 Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini commenta nel post gara la sconfitta arrivata per 1-0 sul campo dell’Udinese. Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai micr ... calciostyle.it

Altra tegola per Antonio Conte nel match tra Napoli e Fiorentina Di Lorenzo fuori il lacrime dal campo, per lui si teme un lungo stop. Il difensore in forte dubbio anche per la gara contro la Roma https://tinyurl.com/5xh96nt2 facebook

Tegola #Napoli, infortunio per #DiLorenzo: a rischio per la #Roma #ASRoma #ManaManaSportRoma x.com