Servono 60 milioni | la Juventus ha le idee chiare su Thuram | CM

La Juventus ha individuato nel centrocampista francese Khephren Thuram un obiettivo prioritario per il mercato estivo. Secondo fonti di mercato, la società bianconera ha stimato un budget di circa 60 milioni di euro per il suo eventuale acquisto. Nel frattempo, club della Premier League si sono mossi per il giocatore, che ha attirato l’interesse di diversi team inglesi.

Dall’estero in pressing sul centrocampista francese: la strategia della Juve sul futuro del figlio d’arte Gli occhi della Premier League su Khephren Thuram in vista della prossima estate. Il francese è uno dei titolarissimi di Spalletti e da diversi mesi viene accostato alle big del campionato inglese. Khephren Thuram, centrocampista della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Dal Manchester United al Liverpool, passando per il Newcastle se i ‘Mugpies’ dovessero privarsi a fine stagione di Sandro Tonali. Senza dimenticare, inoltre, l’apprezzamento del Paris Saint-Germain e dell’ Inter. Thuram si è dimostrato finora un perno della Juventus, incassando anche la stima di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Servono 60 milioni: la Juventus ha le idee chiare su Thuram | CM Articoli correlati Leggi anche: Pronti 60 milioni di euro da investire sul mercato: il Napoli ha già le idee chiare Calciomercato Inter, pesante aggiornamento su Cancelo: ore decisive, il laterale ha le idee chiare ma… I dettagli e cosa può accaderedi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, le prossime saranno ore decisive per il futuro di Joao Cancelo: Marotta pronto a chiudere il colpo Il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Servono 60 milioni la Juventus ha le... Discussioni sull' argomento Bastoni sta parlando col Barcellona. Inter su Gila: è derby col Milan; Referendum Giustizia 2026: quanti voti servono per vincere?; BIDIMEDIA (TELEGRAM) * REFERENDUM GIUSTIZIA: AFFLUENZA STIMATA AL 58-60%, SERVONO 14 MILIONI DI VOTI PER VINCERE; Gioiella, produzione di burrate ancora in crescita: ricavi verso i 230 milioni. Gli animali sono davvero protetti in Italia… o servono misure più dure - facebook.com facebook GdS - #Bastoni- #Barça, l' #Inter spara alto: servono 80 milioni di euro. Via #Acerbi e #DeVrij: #Gila e altri tre nomi in corsa x.com