Juventus rebus Thuram | servono 60 milioni per l’addio

Il trasferimento di Khéphren Thuram alla Juventus richiede circa 60 milioni di euro per essere finalizzato. La società sta valutando le prossime mosse in vista dell’accordo con il club di provenienza e delle trattative in corso. La questione economica rappresenta un elemento chiave nelle decisioni per il proseguimento della trattativa.

Il futuro di Khéphren Thuram alla Juventus entra in una fase di riflessione strategica. Nonostante il centrocampista francese classe 2001 sia considerato un asset prezioso per il progetto di Luciano Spalletti, la Continassa ha fissato il prezzo della “libertà”: servirà un’offerta da almeno 60 milioni di euro per convincere il Direttore Sportivo Marco Ottolini a privarsi dell’ex Nizza. Su di lui si sta scatenando una vera e propria asta internazionale che coinvolge i top club di Premier League ( Liverpool e Manchester United ), il PSG e, clamorosamente, anche l’ Inter, dove ritroverebbe il fratello Marcus. La discriminante principale resta la qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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