Gestione dei rifiuti Legambiente | Basta emergenze servono più impianti

Legambiente denuncia che chi paga regolarmente per i rifiuti in Puglia subisce le conseguenze di un sistema fallimentare. La causa principale risiede nella mancanza di impianti adeguati, che costringe a gestire le emergenze anziché pianificare. La regione continua a rincorrere soluzioni temporanee, invece di investire in strutture durature. La situazione si aggrava con discariche sovraccariche e impianti inquinanti. La regione deve affrontare subito la carenza di impianti per migliorare la gestione complessiva dei rifiuti.

Chi sta pagando il prezzo più alto della gestione dei rifiuti in Puglia? "Soprattutto quelli che pagano regolarmente", sostiene Legambiente, puntando il dito contro un sistema che "continua a essere un terreno di scontro permanente più che di scelte strutturali", mentre si procede ancora "a strappi", rincorrendo le urgenze invece di governare il ciclo in modo organico. I numeri fotografati dall'Ispra nel catasto nazionale dei rifiuti raccontano una realtà preoccupante, in cui ogni cittadino pugliese nel 2024 ha dovuto sborsare 22,71 euro per la raccolta e il trasporto dei rifiuti indifferenziati, a cui si aggiungono 62,54 euro per i differenziati.🔗 Leggi su Brindisireport.it

