cameo cerca i volti del nuovo video pizza regina grangusto
Al centro commerciale “Il Centro” di Arese, cameo organizza un evento speciale solo per il weekend. Chi passa può assaggiare le tre nuove varianti della gamma Pizza Regina e, se vuole, può diventare protagonista dello spot pubblicitario girato a Desenzano del Garda. L’azienda invita tutti gli appassionati di pizza a partecipare e vivere un momento diverso, senza dover prenotare o complicarsi la vita.
Solo per il weekend, al centro commerciale “il Centro” di Arese, cameo offrirà la possibilità di provare le tre referenze della nuova gamma Pizza Regina e diventare protagonisti dello spot Desenzano del Garda, 28 gennaio 2026 – cameo annuncia un’occasione unica per tutti gli amanti della pizza.🔗 Leggi su Milanotoday.it
