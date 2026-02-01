Dodici volti per Venezia scelte le Marie del Carnevale 2026

Venezia ha scelto le dodici Marie che porteranno il Carnevale 2026. Sono giovani, con sguardi che mescolano tradizione e modernità. Le ragazze rappresentano il volto attuale di una delle feste più famose al mondo, e sono state selezionate tra numerose candidature. La città si prepara a vivere un’altra edizione all’insegna della bellezza e della storia, con i loro volti che racconteranno il Carnevale ai visitatori italiani e stranieri.

(Adnkronos) – Venezia rinnova il suo incanto e lo affida a dodici giovani volti che raccontano il presente guardando al passato. Nella Sala Capitolare della Scuola Grande San Giovanni Evangelista, tra una cinquantina di candidate sono state ufficialmente scelte le 12 Marie del Carnevale di Venezia 2026 "Olympus – Alle origini del gioco", protagoniste di uno dei riti più attesi e simbolici della manifestazione: un omaggio vivente alla storia della città, alla sua eleganza senza tempo e alla forza delle nuove generazioni. Le 12 ragazze – nate o residenti nei 44 comuni della Città metropolitana di Venezia – sono state selezionate per personalità, sensibilità e legame con i valori culturali veneziani.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il Carnevale di Venezia 2026 è iniziato sabato sera con un grande evento.

A Venezia, gli artigiani continuano a lavorare sodo per preparare le maschere di cartapesta.

