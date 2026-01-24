jacques moretti libero arriva la reazione delle famiglie delle vittime

La recente scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana, ha suscitato una forte reazione da parte delle famiglie delle vittime dell’incendio di Capodanno. La decisione giudiziaria ha riacceso le tensioni e le preoccupazioni, evidenziando le conseguenze di un procedimento ancora sotto scrutinio. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica, sollevando questioni sulla giustizia e sulla sicurezza.

La scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana devastato dall’incendio della notte di Capodanno, ha provocato una reazione immediata e durissima. La decisione del Tribunale delle misure coercitive di Sion, arrivata a due settimane dall’arresto e dopo il pagamento di una cauzione da 200mila franchi svizzeri, ha sollevato forti critiche sia in Italia sia tra i familiari delle vittime della tragedia che ha causato morti e feriti gravi. Perché Jacques Moretti è stato scarcerato. Jacques Moretti è tornato in libertà dopo che un soggetto terzo ha versato la cauzione stabilita dal tribunale svizzero. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Jacques Moretti libero, la dura reazione delle famiglie delle vittime: “Inammissibile, è un oltraggio”La scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nella strage di Capodanno a Crans-Montana, ha suscitato reazioni di forte disappunto da parte delle famiglie delle vittime italiane.

Moretti libero, pagata la cauzione. Meloni: "Indignata". I genitori delle vittime: "Sconcertati"Jacques Moretti è stato scarcerato dal Tribunale delle misure coercitive di Sion, pagando una cauzione di 200 mila franchi.

