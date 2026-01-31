Ravenna lite tra famiglie rom degenera nel parcheggio d' un supermercato | alcune persone finiscono in ospedale

Una lite tra famiglie rom si è trasformata in una rissa nel parcheggio di un supermercato a Ravenna. Alcune persone sono finite in ospedale dopo aver scambiato calci e pugni. La polizia ha sequestrato un coltello e ha portato in questura un uomo, attualmente indagato per minaccia aggravata. La situazione è tornata sotto controllo, ma resta alta la tensione tra le famiglie coinvolte.

Indagato a Ravenna un uomo per minaccia aggravata e porto abusivo di arma per un episodio avvenuto nel primo pomeriggio del 28 gennaio 2026 presso il parcheggio di un supermercato. La violenta lite, scoppiata tra più persone di etnia rom, è stata ricondotta a dissidi familiari tra due nuclei di origine romena e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno sequestrato un coltello e avviato ulteriori indagini per chiarire la dinamica dei fatti. La segnalazione e l'intervento delle forze dell'ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel primo pomeriggio del 28 gennaio 2026 è stata segnalata una rissa presso il parcheggio del supermercato Aldi di viale Europa a Ravenna.

