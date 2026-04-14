Un uomo di 34 anni residente a Monteverde è stato arrestato dopo un'operazione delle forze dell'ordine nel distretto Fidene Serpentara. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato sei chili di hashish nascosti in un frigorifero tra la merce alimentare. L’arrestato è stato condotto presso la competente autorità giudiziaria per i provvedimenti del caso.

Un trentaquattrenne residente a Monteverde è finito sotto i ceppi della giustizia dopo un’operazione condotta dagli agenti del distretto Fidene Serpentara, che hanno individuato sei chili di hashish occultati in un frigorifero tra la merce alimentare. L’uomo è stato arrestato in via dei Colli Portuensi, dove le forze dell’ordine, agendo con una strategia volta a colpire il soggetto prima di possibili manovre di occultamento, hanno scoperto la sostanza stupefacente nascosta precisamente in un cassetto dedicato agli ortaggi. L’azione investigativa e il ritrovamento nel quartiere. Le attività di sorveglianza portate avanti dal distretto Fidene Serpentara hanno permesso di delineare un quadro preciso sulla condotta del 34enne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hashish nel cassetto degli ortaggi: arrestato 34enne a Monteverde

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