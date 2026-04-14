Nella giornata di ieri si è svolta una chiamata tra i dirigenti del club e i due allenatori, Gasperini e Ranieri. Secondo quanto riferiscono fonti vicine alla società, il colloquio ha evidenziato una distanza evidente tra le parti. La situazione tra i due allenatori viene descritta come difficile da risolvere, con segnali di rottura ormai consolidati. La comunicazione sembra aver chiarito le divergenze attuali tra le parti coinvolte.

Mercato Inter, in estate sarà asta per Muharemovic! Chi in pole per il difensore del Sassuolo? Bastoni Inter, dentro le difficoltà di Ale: i problemi fisici, i fischi e il futuro sempre più in bilico! Roma, Gasperini e Ranieri da separati in casa: i Friedkin mandano un chiaro messaggio in call! Ct Italia, in risalita le quotazioni di Allegri: spunta un nome a sorpresa come dt della Nazionale! Sarri svela: «Io per il mio futuro sono poco preoccupato. Per la Lazio sentiamo quali sono i programmi, ancora non ho sentito niente.» Bastoni Inter, dentro le difficoltà di Ale: i problemi fisici, i fischi e il futuro sempre più in bilico! Mancini...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, Gasperini e Ranieri da separati in casa: i Friedkin mandano un chiaro messaggio in call!

Leggi anche: Roma, missione Champions: cinque gare per la svolta. Call Friedkin-Gasperini

Roma, tra Gasperini e Ranieri intervengono i Friedkin! Domani il confronto: i retroscena e i possibili sviluppiRobertson via dal Liverpool? Accordo già trovato col suo nuovo club: il terzino è pronto a restare in Premier League! Boga Juve, destino segnato: in...

Da Pinto-Mourinho fino a Ranieri-Gasperini, passando per Souloukou-De Rossi: troppi dualismi dentro Trigoria @mrccmpnll #ASRoma x.com

A #Roma già si parla di addio di #Gasperini. Si scalda De Rossi. Il Messaggero è già nel futuro. Bisogna convincere i #Friedkin e lo stesso #DeRossi. Ma quindi #Ranieri non ha parlato a titolo personale https://www.ilnapolista.it/2026/04/roma-gasperini-ranie - facebook.com facebook