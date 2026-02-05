Roma missione Champions | cinque gare per la svolta Call Friedkin-Gasperini

La Roma si gioca il tutto per tutto nelle prossime cinque partite di campionato. Tra scontri diretti e partite in casa, i giallorossi devono raccogliere punti per mantenere viva la speranza di qualificarsi in Champions. Friedkin e Gasperini sono sotto pressione, mentre i tifosi aspettano risposte dai giocatori.

La corsa Champions della Roma entra nella fase calda. Cinque sfide in calendario, tra scontri diretti e impegni interni, segneranno il destino della stagione giallorossa e le ambizioni del club. Dopo il sorpasso subito in classifica, che ha visto la squadra scivolare al quinto posto, il tecnico Gian Piero Gasperini è chiamato a rincorrere il duo composto da Antonio Conte e Luciano Spalletti, attuali rivali diretti per il piazzamento nell’Europa che conta. Il programma prevede i test casalinghi contro Cagliari e Cremonese, la trasferta di Genova e i due crocevia fondamentali: il Napoli al Maradona e la Juventus all’Olimpico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Argomenti discussi: Per la Roma è il mese della verità: Gasp si affida a Zaragoza e Malen per restare in corsa.

