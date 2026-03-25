Nei giorni scorsi, una task force coordinata dalla questura di Catania ha eseguito controlli tra i commercianti di Acireale, concentrandosi sulla sicurezza alimentare, sui luoghi di lavoro e sulla tracciabilità degli alimenti. Durante l’operazione sono state contestate sanzioni per oltre 40 mila euro a due attività commerciali. Gli interventi hanno coinvolto vari esercizi commerciali presenti in zona.

Una mirata operazione di controllo è stata eseguita, nei giorni scorsi, dalla task force coordinata dalla questura di Catania in materia di sicurezza alimentare, sui luoghi di lavoro e corretta tracciabilità degli alimenti. I controlli ad ampio raggio sono stati coordinati dai poliziotti del commissariato di Acireale, che hanno operato insieme a diversi equipaggi del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale, alla forestale, alla polizia locale, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e all’Asp di Acireale – Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria. Il bilancio dell’operazione riferisce di diverse sanzioni amministrative e prescrizioni di carattere penale, insieme alla sospensione di due attività commerciali in seguito delle gravi irregolarità accertate. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Controlli tra i commercianti acesi, sanzioni per oltre 40 mila euro in due attività

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