Trionfo Uilm alla Ema di Morra de Sanctis | i lavoratori premiano coerenza e serietà

La Uilm torna a essere il sindacato più votato alla Ema di Morra de Sanctis. Con 307 voti, supera di gran lunga le altre sigle, come la Fiom con 182 e la Fim con 116. I lavoratori hanno premiato la coerenza e la serietà della Uilm, che ora guida il sindacato nello stabilimento. La vittoria segna un cambiamento importante e mette in chiaro la fiducia verso questa organizzazione.

La Uilm, con un totale di 307 voti, 182 alla Fiom, 116 alla Fim, 130 alla Uglm, 69 al Fismic, ridiventa la prima organizzazione sindacale alla Ema di Morra de Sanctis. Un risultato che non è solo numerico, ma riflette la profonda sintonia tra il sindacato e la forza lavoro. Il dato più eclatante emerge dalle preferenze individuali, che vedono due esponenti della Uilm svettare su tutti i candidati presentati. Tutti i candidati della Uilm hanno contribuito a questo straordinario risultato, dimostrando un forte senso di appartenenza e la grande capacità di essere una squadra formidabile. Questi numeri confermano la stima personale di cui godono i delegati della Uilm, capaci di intercettare le istanze dei colleghi con autorevolezza e dedizione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Ema Morra de Sanctis I sapori del Natale a Morra De Sanctis: Morra De Sanctis si appresta a vivere due giorni di festa con la seconda edizione di La Magia e i Sapori del Natale, un evento che trasforma il centro storico in un suggestivo scenario natalizio. Morra De Sanctis: i Falò dell’8 dicembre accendono la tradizione La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. IL TRIONFO DI STELLANTIS IN SPAGNA E PORTOGALLO: UN INIZIO FULGIDO PER IL 2026 Stellantis celebra un avvio promettente nel 2026, con significativi risultati di vendita in Spagna e Portogallo. In Portogallo, il gruppo ha raggiunto una quota di merca facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.