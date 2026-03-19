I calciatori del Manfredonia Calcio si sono recati questa mattina presso la “De Sanctis-Mozzillo”. I giocatori sono stati fotografati mentre si avvicinavano allo stadio, con alcuni che si preparavano a entrare in campo. La squadra ha condiviso immagini mentre si allenava sul prato del “Miramare”, il loro campo di casa, nel centro di Manfredonia.

I nostri "vicini di casa" si affacciano ogni giorno sul "Miramare", sognando a occhi aperti davanti a quel rettangolo verde che per noi è casa. In occasione della Settimana dell’Educazione, il "Manfredonia Calcio" è tornato a varcare la soglia della loro scuola. Lorenzo Biagioni, Giovanni Ceparano, Genny Rondinella e Mister Michele Castigliego hanno incontrato gli alunni ed i docenti in una mattinata che resterà impressa nel cuore di tutti. Da questo incontro ci portiamo dietro un’emozione profonda e un affetto sincero, nati da un legame che va ben oltre il tifo per diventare puro senso di comunità e nell'orgoglio di essere e rappresentare il Manfredonia Calcio e la città. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - I calciatori del Manfredonia Calcio alla “De Sanctis-Mozzillo”

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