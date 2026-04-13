Il presidente della federazione tennistica ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto da Jannik Sinner durante il torneo di Montecarlo, conclusosi domenica 12 aprile. Sinner ha conquistato la vittoria battendo Carlos Alcaraz in due set, portando il giocatore italiano in cima al ranking mondiale. La vittoria rappresenta un risultato importante per il tennis nazionale.

Le parole del numero uno della Federazione. La vittoria conquistata domenica 12 aprile a Montecarlo, riporta in cima al mondo Jannik Sinner che ha battuto Carlos Alcaraz in due set combattuti. “Siamo abituati alle imprese di questo grande campione. Senza quella squalifica ingiusta non avrebbe mai perso il numero uno, perché è il giocatore più forte al mondo”, ha dichiarato il numero uno della Federtennis Angelo Binaghi. “Sta dimostrando una straordinaria adattabilità su quella che sembrava la sua superficie meno favorevole, la terra battuta. È una notizia eccellente non solo per lui, ma anche per noi: lo aspettiamo a Roma per provare a sfatare un tabù che dura da 50 anni nel singolare maschile”.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Tennis, tutta la soddisfazione di Binaghi dopo il successo di Sinner

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