Rock internazionale a Mezzago | gli Stoned Jesus stravolgono il Bloom

Mercoledì sera il locale Bloom di Mezzago ospiterà un evento musicale dedicato al rock internazionale. L’appuntamento è fissato per le 20:00 e vedrà la partecipazione di artisti provenienti da Ucraina, Finlandia e Belgio. La serata si concentrerà sulla musica dal vivo, con le esibizioni di diversi gruppi che rappresentano vari paesi europei. L’evento interessa gli appassionati di musica rock e di spettacoli dal vivo.

Mercoledì sera, alle ore 20:00, il locale Bloom di Mezzago diventerà il fulcro del rock internazionale accogliendo una selezione di artisti provenienti da Ucraina, Finlandia e Belgio. L’evento, che vede come protagonista assoluto il gruppo ucraino Stoned Jesus in occasione del loro Spring Equinox Tour, promette una serata di sonorità pesanti e ricercate per la Brianza. Il cuore pulsante della serata sarà rappresentato dal trio di Kiev, nato nel 2009. La formazione è composta da Igor Sydorenko, alla voce e alla chitarra, insieme a Sergii Sliusar al basso e Dmytro Zinchenko alla batteria. Gli Stoned Jesus portano sul palco un sound capace di intrecciare elementi doom, grunge e stili progressivi, richiamando atmosfere che ricordano formazioni come Soundgarden, Mastodon, Deftones, King Crimson, Porcupine Tree o i Deftones.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rock internazionale a Mezzago: gli Stoned Jesus stravolgono il Bloom Musica dance, punk rock e fanfara. Energia e divertimento al BloomUna trascinante brass street band, che rilegge i brani dance anni ‘90 in una travolgente versione da fanfara. Rende accoglie JESUS: 23 quadri, pop-rock e danza per un’operaIl Cineteatro Garden di Rende ospiterà la prima assoluta serale dello spettacolo teatrale e musicale intitolato JESUS – The Great Musical Opera.