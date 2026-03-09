Il Cineteatro Garden di Rende ospiterà la prima serale dello spettacolo JESUS – The Great Musical Opera, un evento che combina teatro, musica pop-rock e danza. La serata presenterà 23 quadri che coinvolgono artisti e performer impegnati in questa produzione. L’evento si svolgerà in una location dedicata alla scena artistica locale, con l’obiettivo di offrire un’esperienza multisensoriale al pubblico presente.

Il Cineteatro Garden di Rende ospiterà la prima assoluta serale dello spettacolo teatrale e musicale intitolato JESUS – The Great Musical Opera. L’evento, curato da PALMO Produzioni, si presenta come un’opera che fonde teatro, concerto pop-rock e danza in una narrazione simbolica non dogmatica. La produzione, firmata da Attilio Palermo alla regia e direzione drammaturgica, prevede 23 quadri scenici articolati in due atti. L’iniziativa segna un nuovo passo nel percorso creativo del gruppo, dopo il successo delle produzioni precedenti dedicate a figure storiche locali come Bretia e Gigi Marulla. La narrazione utilizza brani musicali internazionali reinterpretati per raccontare conflitti interiori e tensioni spirituali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Rende accoglie JESUS: 23 quadri, pop-rock e danza per un'opera

