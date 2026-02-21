Emanuele Del Prete brucia le tappe | a 15 anni il napoletano vola verso la Formula 4

Emanuele Del Prete, 15enne di Napoli, si distingue nel mondo delle corse grazie ai eccellenti risultati ottenuti durante i test ufficiali. Il giovane pilota ha dimostrato grande talento sulla Tatuus T421, spingendosi verso il suo primo impegno in Formula 4. La sua determinazione si nota anche nelle sessioni di allenamento e nelle prove di velocità. Ora, Del Prete si prepara a affrontare la prima stagione nel campionato di categoria.

Tempo di lettura: 2 minuti Il pilota napoletano Emanuele Del Prete si appresta a compiere il passaggio alle competizioni automobilistiche di Formula 4, dopo aver conseguito risultati di rilievo durante i test ufficiali a bordo della Tatuus T421. Questa transizione segna un’evoluzione significativa nel percorso sportivo del quindicenne, mettendo in luce il suo talento emergente. Del Prete, classe 2010 e originario di Napoli, si è distinto in soli due anni di esperienza nel karting, iniziando sulle piste della provincia di Caserta, e poi conquistando il titolo di vice campione Italiano al debutto nel campionato IAME area Sud e ottenendo ottimi piazzamenti nell’Italia OKN con il teamMonster K.🔗 Leggi su Anteprima24.it

