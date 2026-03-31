La Consar Ravenna ha chiuso la regular season al quarto posto dopo aver perso in casa contro la capolista Pineto con il punteggio di 1-3. Contestualmente, inizia la fase dei playoff, con circa 300 giocatori che indossano la maglia della Robur. La partita contro Pineto rappresenta l’ultimo incontro prima dei turni decisivi della competizione.

La Consar Ravenna ha concluso la regular season al 4° posto col ko interno 1-3 contro la capolista Pineto. La squadra di coach Valentini affronterà Aversa nei quarti di finale. Gara1 è in calendario al Pala de André per domenica 12 aprile, alle 18. Il match contro Pineto è andato in archivio con un rilievo statistico importante, ovvero le 300 presenze di capitan Riccardo Goi con la maglia del Porto Robur Costa: "È un traguardo che mi gratifica. Qui a Ravenna ho legato praticamente tutta la mia carriera pallavolistica, oltre ad aver stabilito la mia famiglia. Ravenna è un posto speciale. Sono contentissimo e orgoglioso di aver raggiunto questo ‘numero’". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Goi, 300 in maglia Robur: "Playoff, si azzera tutto"

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