Nella serata, il tecnico dell'Al Sadd ha superato ai rigori l'Al Hilal negli ottavi della coppa asiatica, grazie a un errore di Benzema. Nel frattempo, in Italia, ha ottenuto una vittoria che gli permette di conquistare un titolo nazionale. Nello stesso giorno, ha eliminato l'ex allenatore dell'Inter in una partita di Champions League. La serata ha visto quindi due successi importanti per il tecnico coinvolto.

Negli ottavi di Champions League derby italiano in panchina a Gedda, in Arabia: l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha ospitato l’Al Sadd di Roberto Mancini. E ha vinto il Mancio ai rigori 4-2, dopo lo spettacolare 3-3 nei 120 minuti. Decidono gli errori dei francesi Benzema e del 19enne Bouabre. Per l’Al Sadd un solo errore, quello dell’ex Liverpool Roberto Firmino, ma decide il capitano e nazionale Afif. Match subito vivace e combattuto. A segno i padroni di casa con l’ex laziale Milinkovic Savic al 29’ su assist dell’ex milanista Theo Hernandez. Pari dell’Al Sadd di Claudinho al 36’. Poi nella ripresa nuovo vantaggio saudita e inzaghiano con Salem Al Dawsari al 10’ su passaggio di Ruben Neves.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serata da sogno per Mancini: elimina Inzaghi in Champions e intanto... vince il campionato

Roberto Mancini vince il campionato anche in Qatar: è il suo 15° titolo da allenatoreRoberto Mancini vince il campionato con l’Al-Sadd con un turno d’anticipo in Qatar.

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Buona serata da Una serata ad Assisi è un dialogo silenzioso tra la pietra serena e il cielo, un momento in cui il tempo sembra sospendersi per lasciare spazio alla contemplazione. Quando il sole cala dietro il Monte Subasio, le facciate mediev - facebook.com facebook

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