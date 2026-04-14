La magica notte di Roberto Mancini | vince il titolo in Qatar ed elimina Simone Inzaghi dalla Champions asiatica
Roberto Mancini, allenatore originario di Jesi, ha ottenuto un successo importante in Qatar vincendo un titolo con la sua squadra. Dopo pochi mesi dall'inizio della sua esperienza in Oriente, ha centrato il quindicesimo trofeo come allenatore di un club. La vittoria coincide con l'eliminazione di un avversario dalla Champions asiatica e con il conseguimento di uno scudetto, il primo dopo quattordici anni.
JESI - A distanza di pochi mesi dal suo arrivo in Qatar, il tecnico jesino Roberto Mancini va subito a segno conquistando sulla panchina dell’Al Sadd il suo quindicesimo alloro personale come tecnico di un club e festeggiando uno scudetto a quattrodici anni di distanza dall’ultimo sigillo in.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Serata da sogno per Mancini: elimina Inzaghi in Champions e intanto... vince il campionatoNegli ottavi di Champions League derby italiano in panchina a Gedda, in Arabia: l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha ospitato l’Al Sadd di Roberto Mancini.
Roberto Mancini vince il campionato anche in Qatar: è il suo 15° titolo da allenatoreRoberto Mancini vince il campionato con l’Al-Sadd con un turno d’anticipo in Qatar.
Roberto Mancini con il suo Al Sadd ha conquistato il titolo di campione in Qatar e ha raggiunto i quarti di finale della Champions League asiatica (Afc) superando ai rigori l'Al Hilal di Simone Inzaghi. La vittoria sull'ex compagno ai tempi della Lazio è arrivata - facebook.com facebook
Che serata per Roberto Mancini: vince il campionato ed elimina Inzaghi dalla Champions x.com