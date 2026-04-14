La magica notte di Roberto Mancini | vince il titolo in Qatar ed elimina Simone Inzaghi dalla Champions asiatica

Roberto Mancini, allenatore originario di Jesi, ha ottenuto un successo importante in Qatar vincendo un titolo con la sua squadra. Dopo pochi mesi dall'inizio della sua esperienza in Oriente, ha centrato il quindicesimo trofeo come allenatore di un club. La vittoria coincide con l'eliminazione di un avversario dalla Champions asiatica e con il conseguimento di uno scudetto, il primo dopo quattordici anni.