Roberta Bruzzone ha nuovi audio su Garlasco | Coinvolgono Cappa Sempio e Bertani ma io non ci credo
Roberta Bruzzone ha reso noti nuovi audio relativi al caso di Garlasco, che coinvolgerebbero tre persone: Stefania Cappa, Andrea Sempio e Michele Bertani, quest'ultimo amico d'infanzia di Sempio. La criminologa ha affermato di non credere alla versione emersa da questi file audio, che suggerirebbero una possibile pista alternativa nell'inchiesta. Finora, non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici dei messaggi ascoltati.
Gli audio sul delitto di Garlasco in possesso alla criminologa Roberta Bruzzone parlerebbero di una pista alternativa che vedrebbe coinvolti Stefania Cappa, Andrea Sempio e il suo amico d'infanzia Michele Bertani. A Fanpage.it la criminologa però precisa: "È una pista delirante, non credo assolutamente al contenuto degli audio".🔗 Leggi su Fanpage.it
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