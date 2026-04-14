Roberta Bruzzone ha nuovi audio su Garlasco | Coinvolgono Cappa Sempio e Bertani ma io non ci credo

Roberta Bruzzone ha reso noti nuovi audio relativi al caso di Garlasco, che coinvolgerebbero tre persone: Stefania Cappa, Andrea Sempio e Michele Bertani, quest'ultimo amico d'infanzia di Sempio. La criminologa ha affermato di non credere alla versione emersa da questi file audio, che suggerirebbero una possibile pista alternativa nell'inchiesta. Finora, non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici dei messaggi ascoltati.