Garlasco Bruzzone | Sempio e Bertani esecutori con la regia di Stefania Cappa nuovi audio riscrivono il delitto
A Garlasco emergono nuovi dettagli sul caso di omicidio grazie a registrazioni audio recentemente rese note. La criminologa Roberta Bruzzone ha analizzato i file, attribuendo ai due sospettati ruoli di esecutori, sotto la regia di una terza persona. Questi nuovi elementi sembrano modificare la ricostruzione dei fatti, portando a una diversa interpretazione degli eventi e della dinamica del delitto. La pubblicazione di tali registrazioni ha suscitato attenzione tra gli esperti e gli inquirenti.
La criminologa Roberta Bruzzone sui nuovi audio relativi al delitto di Garlasco: "I reati che si possono ipotizzare sono diversi: ci sono dichiarazioni su azioni commesse che configurano una serie di reati procedibili d'ufficio" Nuovi audio potrebbero riscrivere la storia dell'omicidio di Chi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Garlasco, Roberta Bruzzone per la prima volta dentro la villetta del delitto di Chiara Poggi
Garlasco, gli audio che riscrivono il delitto. Bruzzone: «Andrea Sempio e Michele Bertani sono gli esecutori, coinvolta anche Stefania Cappa»Roberta Bruzzone torna a parlare dei misteriosi audio che potrebbero riscrive il racconto del delitto di Garlasco.
La teoria di Bruzzone su Garlasco: “Regia dietro gli audio su Cappa e Sempio”. Chi incastranoNuove rivelazioni scuotono le indagini su un caso di cronaca complesso, a seguito della trasmissione di audio che, secondo la criminologa Roberta...