Garlasco Bruzzone | Sempio e Bertani esecutori con la regia di Stefania Cappa nuovi audio riscrivono il delitto

A Garlasco emergono nuovi dettagli sul caso di omicidio grazie a registrazioni audio recentemente rese note. La criminologa Roberta Bruzzone ha analizzato i file, attribuendo ai due sospettati ruoli di esecutori, sotto la regia di una terza persona. Questi nuovi elementi sembrano modificare la ricostruzione dei fatti, portando a una diversa interpretazione degli eventi e della dinamica del delitto. La pubblicazione di tali registrazioni ha suscitato attenzione tra gli esperti e gli inquirenti.

La criminologa Roberta Bruzzone sui nuovi audio relativi al delitto di Garlasco: "I reati che si possono ipotizzare sono diversi: ci sono dichiarazioni su azioni commesse che configurano una serie di reati procedibili d'ufficio" Nuovi audio potrebbero riscrivere la storia dell'omicidio di Chi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Bruzzone: "Sempio e Bertani esecutori con la regia di Stefania Cappa", nuovi audio "riscrivono il delitto" Garlasco, Roberta Bruzzone per la prima volta dentro la villetta del delitto di Chiara Poggi Garlasco, gli audio che riscrivono il delitto. Bruzzone: «Andrea Sempio e Michele Bertani sono gli esecutori, coinvolta anche Stefania Cappa»Roberta Bruzzone torna a parlare dei misteriosi audio che potrebbero riscrive il racconto del delitto di Garlasco. La teoria di Bruzzone su Garlasco: “Regia dietro gli audio su Cappa e Sempio”. Chi incastranoNuove rivelazioni scuotono le indagini su un caso di cronaca complesso, a seguito della trasmissione di audio che, secondo la criminologa Roberta...