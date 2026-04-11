A Città della Scienza il terzo congresso NQSTI | l’Italia accelera sulla rivoluzione quantistica

A Napoli, presso Città della Scienza, si è aperto il terzo congresso del National Quantum Science and Technology Institute (NQSTI), in occasione della Giornata Mondiale della Fisica Quantistica. L'evento si svolge a partire da martedì 14 aprile e coinvolge ricercatori e professionisti nel settore della fisica quantistica, con l’obiettivo di approfondire le novità e le applicazioni di questa disciplina in Italia.

Da martedì 14 aprile si apre a Napoli, a Città della Scienza, in occasione della Giornata Mondiale della Fisica Quantistica, il terzo congresso del National Quantum Science and Technology Institute (NQSTI). Il consorzio, finanziato dal PNRR e guidato dal presidente Claudio Pettinari e dal coordinatore scientifico Fabio Beltram, riunisce 20 partner eccellenti tra università, enti di ricerca e grandi imprese come Leonardo e Thales Alenia Space, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Italia nello sviluppo scientifico e tecnologico di un settore strategico a livello europeo e internazionale. Il congresso, che si concluderà il 17 aprile,. 🔗 Leggi su Ildenaro.it A Napoli, a Città della Scienza dal 14 al 17 aprile, oltre 100 scienziati anticipano il futuro al 3° congresso di NQSTIL’apertura dei lavori celebra il World Quantum Day, la giornata mondiale della fisica quantistica. Città della Scienza, a Napoli l’evento italiano che aderisce alla Giornata mondiale della fisica quantisticaNapoli capitale della quantistica dal 14 al 17 aprile: Città della Scienza ospita il 3° congresso nazionale di NQSTI. Temi più discussi: Pasquetta 2026 a Napoli a Città della Scienza per tutta la famiglia; Musei della Scienza in Italia: i migliori da visitare con bambini e ragazzi; Città della Scienza: delegazione cinese per la Settimana STI 2026; La nuova Città della Scienza riparte da Coroglio. Napoli, terzo congresso sulla fisica quantistica di NQSTI a Città della Scienza dal 14 al 17 aprileDa martedì 14 aprile 2026 si apre a Napoli, a Città della Scienza, in occasione della giornata mondiale della fisica quantistica, il terzo congresso del National ... ilmattino.it Città della Scienza, Scienza in orbita: alla scoperta dell’avventura umana oltre l’atmosfera!Città della Scienza invita a un weekend speciale, sabato 11 e domenica 12 aprile, dedicato all’avventura umana oltre l’atmosfera. 2anews.it Alla Città della Scienza di Bagnoli il coworking per le startup finanziato dalla Regione. A maggio si chiude il bando per ricostruire il Science Center - facebook.com facebook