Il chip che pensa con la luce la rivoluzione della memoria quantistica

(Adnkronos) – Il confine tra fisica delle particelle e intelligenza artificiale è stato abbattuto da una ricerca internazionale a guida italiana, pubblicata su Physical Review Letters. Lo studio, che ha visto la collaborazione tra Cnr-Nanotec, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e Sapienza Università di Roma, rivela che i fotoni che si propagano nei circuiti ottici non sono solo portatori di dati, ma si comportano spontaneamente come una Rete di Hopfield, uno dei modelli più sofisticati per descrivere la memoria associativa del cervello umano. Invece di affidarsi ai classici chip elettronici, i ricercatori hanno sfruttato l'interferenza quantistica per codificare informazioni direttamente nelle particelle di luce. "Invece di utilizzare chip elettronici tradizionali, abbiamo sfruttato l'interferenza quantistica, il fenomeno che si manifesta nei chip fotonici quando le particelle di luce si sovrappongono e interagiscono tra loro per codificare e recuperare informazioni", spiega Marco Leonetti, coordinatore e corresponding author dello studio, primo ricercatore del Cnr-Nanotec e affiliato al Center for Life Nano- and Neuro-Science dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

