In un nuovo passo verso l’innovazione in ambito sanitario, un ospedale ha annunciato una collaborazione con una società di tecnologia sanitaria per integrare un sistema di trascrizione automatica delle conversazioni tra medici e pazienti. Si tratta di uno dei primi esempi in Europa di utilizzo quotidiano di intelligenza artificiale nelle visite ambulatoriali, con l’obiettivo di rendere più efficiente la documentazione clinica.

L’Humanitas avvia una collaborazione con Tandem Health introducendo un sistema di trascrizione basato sull’intelligenza artificiale, tra i primi esempi in Europa di utilizzo nella pratica clinica quotidiana. Il progetto parte con 9 Unità Operative e punta a ridurre il carico burocratico dei medici durante le visite ambulatoriali, restituendo tempo alla cura e migliorando la relazione con il paziente. Il sistema trascrive automaticamente il colloquio medico-paziente e genera una prima bozza di referto clinico, permettendo al professionista di concentrarsi su ascolto, dialogo e valutazione. La tecnologia, sviluppata per integrarsi nei flussi già esistenti, non modifica le modalità operative né ha impatto sui pazienti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rivoluzione delle visite in ambulatorio. Incontro medico-paziente, l’IA trascrive

Visite, farmaci, flebo e iniezioni nell’ambulatorio abusivo. Falso medico denunciatoCampi Bisenzio (Firenze), 23 marzo 2026 – Un falso ambulatorio medico allestito in un appartamento e gestito da una persona senza alcun titolo...

Abusa di 9 pazienti durante le visite in ambulatorio, pena ridotta a 6 anni e 6 mesi per un medico di guardiaLa Corte d'Appello di Milano ha ridotto a 6 anni e 6 mesi la pena per violenza sessuale nei confronti di un medico di guardia di 42 anni.

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Rivoluzione prenotazioni in arrivo: l'esame ora te lo prenota direttamente il medico di base. Addio code e attese al telefono. Lo dichiara alla Voce di Rovigo l'assessore alla Sanità veneta Gerardo Gerosa L'articolo completo nel link qui a fianco facebook

Tutto, forse, si racchiude tra due grandi citazioni “In Italia la rivoluzione non si può fare perché ci conosciamo tutti” “La rivoluzione, oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente” Ci vediamo presto in giro per parlarne insieme! x.com