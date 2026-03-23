Campi Bisenzio (Firenze), 23 marzo 2026 – Un falso ambulatorio medico allestito in un appartamento e gestito da una persona senza alcun titolo sanitario è stato scoperto dalla guardia di finanza a Campi Bisenzio. L’attività è stata immediatamente interrotta e il responsabile segnalato all’autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione medica. A individuare il falso studio sono stati i militari del secondo nucleo operativo metropolitano di Firenze, che da tempo avevano notato un insolito via vai di persone, per lo più straniere, da un immobile oltretutto a uso esclusivamente residenziale. Le persone entravano e uscivano dopo pochi minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Visite, farmaci, flebo e iniezioni nell’ambulatorio abusivo. Falso medico denunciato

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