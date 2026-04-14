Ritardi treni Borrelli contro Salvini | Cosa fa il ministro tutto il giorno?
Durante gli ultimi giorni sono stati segnalati numerosi ritardi sui treni a causa di un guasto ai sistemi di comunicazione. Il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli ha criticato il ministro delle Infrastrutture, chiedendo quale attività svolga durante la giornata. La problematica ha interessato in particolare la linea ferroviaria, creando disagi tra i viaggiatori. Le accuse sono arrivate pubblicamente e si concentrano sulla gestione dei servizi di trasporto.
Il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli punta l'indice contro il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per i disagi per i viaggiatori causati da un guasto ai sistemi di comunicazione, che hanno provocato forti ritardi sulla linea ferroviaria. "Ma cosa fa il ministro delle.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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