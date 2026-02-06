Salvini a Otto e Mezzo | tra il divorzio da Vannacci e la difesa sui ritardi dei treni sembrava di essere a Carnevale

Matteo Salvini ha fatto il suo debutto a Otto e Mezzo e ha attirato l’attenzione per le sue uscite. Tra il divorzio da Vannacci e le battute sui ritardi dei treni, sembrava quasi di essere a Carnevale. Salvini ha scherzato, ma ha anche spiegato le sue posizioni, senza troppi giri di parole. La serata si è trasformata in una serie di battute e commenti, più che in un dibattito serio. Qualcuno ha commentato che il leader della Lega sembra più concentrato a divertirsi che a risolvere

di Francesca Carone Chi ha visto Matteo Salvini l’altra sera nella trasmissione Otto e mezzo condotta da Lilli Gruber si è reso conto che siamo entrati nel periodo di Carnevale dove si dice che “Ogni scherzo vale”. Sembrerebbe infatti una sorta di scherzo il divorzio Salvini-Vannacci. Ma è tutto vero! E forse non a caso Vannacci ha scelto proprio febbraio: mese del carnevale, degli scherzi e delle maschere. Togliendo la maschera “leghista”, Vannacci ha rivelato il suo volto ed è sceso dal “treno” salviniano (paradossalmente) in perfetto orario. Con una bella valigia di voti! E un’altra maschera da indossare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Lega lascia il Consiglio regionale della Toscana dopo il divorzio tra Roberto Vannacci e Matteo Salvini.

Questa mattina, la linea ferroviaria Bologna–Milano ha subito notevoli disagi a causa di un incidente nelle vicinanze di Reggio Emilia, dove una persona è stata investita e ha perso la vita.

