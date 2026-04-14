Risultati Champions League LIVE | passano Psg e Atletico Madrid eliminate Barcellona e Liverpool

Nella giornata di ieri si sono disputate alcune partite della Champions League con risultati che hanno visto qualificarsi il Paris Saint-Germain e l'Atletico Madrid, mentre sono state eliminate il Barcellona e il Liverpool. La competizione continua con altre sfide in programma, mentre la Juventus segue da vicino gli aggiornamenti sul proprio percorso nella competizione. La serata ha portato alcune sorprese e conferme tra le squadre in corsa per la fase successiva.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Quarti Champions League. Ritorno. Martedì 14 aprile. Atletico Madrid Barcellona 1-2 (4? Yamal, 24? Ferran Torres, 31? Lookman). Liverpool PSG 0-2 (72’ e 91’ Dembélé). Mercoledì 15 aprile. Bayern Monaco Real Madrid. Arsenal Sporting. Quarti Champions League.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: passano Psg e Atletico Madrid, eliminate Barcellona e Liverpool Leggi anche: Diretta gol Champions League LIVE: in campo Psg Liverpool e Atletico Madrid Barcellona Diretta gol Champions League LIVE: Psg avanti contro il Liverpool, 0-0 Barcellona Atletico MadridCalciomercato Lazio, accelerata biancoceleste per Leite! Ma due squadre in Serie A restano in corsa Moggi duro: «Bisogna rifare tutto dalle...