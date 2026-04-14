Diretta gol Champions League LIVE | in campo Psg Liverpool e Atletico Madrid Barcellona

In questa fase dei quarti di finale della Champions League, si stanno disputando incontri tra le squadre del PSG, Liverpool, Atletico Madrid e Barcellona. La piattaforma Calcionews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale con sintesi, cronaca e tabellino di tutte le partite in corso. La diretta gol permette di seguire ogni movimento e risultato senza dover attendere le cronache successive.

Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic. Le sensazioni dalla Continassa sul rinnovo del serbo Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Calhanoglu Galatasaray, il suo agente Gordon Stipic rompe il silenzio: «Speculazioni emerse ripetutamente, ma ecco qual è la verità sul suo futuro all’Inter» Totti sicuro: «Sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi. L’obiettivo principale è rimanere uniti» Benitez non ha dubbi: «L’Inter è una grande società, guidata da un manager come Marotta che ha un senso innato per la gestione» Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Champions League LIVE: in campo Psg Liverpool e Atletico Madrid Barcellona Notti Magiche di Champions League: Live Reaction con Mikko! Leggi anche: Diretta gol Champions League LIVE: alle 21 in campo Psg Liverpool e Atletico Madrid Barcellona Diretta gol Champions League LIVE: Psg avanti contro il Liverpool, 0-0 Barcellona Atletico MadridCalciomercato Lazio, accelerata biancoceleste per Leite! Ma due squadre in Serie A restano in corsa Moggi duro: «Bisogna rifare tutto dalle...