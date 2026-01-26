Risse tra ubriachi gente che urina sui portoni dei condomini e urla fino alle 4 di mattina

Le problematiche di degrado e sicurezza non si limitano al centro storico di Parma. Nella zona di via Emilia Est, residenti segnalano episodi di risse tra ubriachi, comportamenti vandalici e disturbi notturni che compromettono la qualità della vita. È importante affrontare queste criticità con attenzione e sensibilità, promuovendo interventi concreti per ripristinare un ambiente più sicuro e decoroso per tutti.

Il degrado e la violenza non riguardano solo il centro storico di Parma. Il grido d'allarme, rispetto a una situazione che, per molti residenti, non è più tollerabile, arriva dalla zona di via Emilia Est. Violenza in strada, persone sotto l'effetto di sostanze alcoliche che urlano fino a tarda notte e auto parcheggiate in strada, in maniera irregolare, che bloccano l'accesso ai condomini. "I clienti bloccano la strada e i passi carrabili dei condomini, in quartiere ci sono molti anziani nel quartiere e le ambulanze fanno fatica a entrare. Tutte queste situazioni sono già state segnalate a polizia locale, polizia di Stato e carabinieri ma la situazione non è cambiata.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Le notti all’acropoli si trasformano in un incubo a causa di atti di vandalismo, schiamazzi e comportamenti disturbanti che mettono a rischio la sicurezza e la tranquillità della zona, creando un clima di tensione e preoccupazione tra residenti e visitatori.

Ancora risse tra ubriachi. Multati e allontanatiAncora una rissa tra ubriachi molesti in centro storico e scattano sanzioni e ordini di allontanamento. Alle ore 19 di domenica 21 dicembre, dopo la segnalazione di una rissa in piazza del Carmine, ... lanazione.it

Rissa al Ponte Romano tra giovani ubriachi. Lanciati tavolini e sedieRIETI - Sono passate da pochi minuti le 3 del mattino di ieri, quando esplode una rissa tra giovani in pieno centro, all’altezza dell’incrocio tra via della Verdura e via del Porto, vicino al Ponte ... ilmessaggero.it

Anche stanotte alla Leccia, vicino al The Cage, i residenti sono stati svegliati alle 4:30 del mattino dagli schiamazzi e dalle risse di giovani ubriachi e drogati. Sentite che grida… - facebook.com facebook